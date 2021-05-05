https://news.day.az/society/1340205.html В Баку умер подросток, на которого упала каменная плита - ВИДЕО
В Баку умер подросток, на которого упала каменная плита - ВИДЕО
В Баку скончался 14-летний Али Шабанов, которому на голову упала каменная плита.
Как сообщает Day.Az, житель поселка Бадамдар Сабаильского района Шабанов Али Махир оглу, получивший тяжелые травмы, скончался сегодня в больнице, где проходил лечение.
Отметим, несколько дней назад на улице Рафига Искендерова в поселке Бадамдар с пятиэтажного жилого здания на А.Шабанова упала каменная плита.
Получивший тяжелую черепно-мозговую травму А.Шабанов был госпитализирован в коматозном состоянии.
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