В Баку умер подросток, на которого упала каменная плита

В Баку скончался 14-летний Али Шабанов, которому на голову упала каменная плита.

Как сообщает Day.Az, житель поселка Бадамдар Сабаильского района Шабанов Али Махир оглу, получивший тяжелые травмы, скончался сегодня в больнице, где проходил лечение.

Отметим, несколько дней назад на улице Рафига Искендерова в поселке Бадамдар с пятиэтажного жилого здания на А.Шабанова упала каменная плита.

Получивший тяжелую черепно-мозговую травму А.Шабанов был госпитализирован в коматозном состоянии.