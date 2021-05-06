https://news.day.az/society/1340430.html Оперштаб сделал заявление о ношении масок на открытом воздухе
Оперштаб сделал заявление о ношении масок на открытом воздухе
"В настоящее время масочный режим, социальная дистанция и другие гигиенические процедуры являются обязательными".
Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге Оперативного штаба заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев.
Он добавил, что в предстоящие праздники никаких дополнительных ограничений применяться не будет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре