Оперштаб сделал заявление о ношении масок на открытом воздухе

"В настоящее время масочный режим, социальная дистанция и другие гигиенические процедуры являются обязательными".

Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге Оперативного штаба заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев.

Он добавил, что в предстоящие праздники никаких дополнительных ограничений применяться не будет.