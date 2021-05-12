https://news.day.az/society/1342124.html В Агдаме задержаны 9 человек, пытавшихся проникнуть на освобожденные территории
В Агдаме задержаны 9 человек, пытавшихся проникнуть на освобожденные территории
Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные от оккупации территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе очередных мероприятий, проведенных 11 мая сотрудниками отдела полиции Агдамского района, были задержаны 9 человек, пытавшихся проникнуть с территории села Чеменли на освобожденные от оккупации территории.
После задержания эти лица были доставлены в отдел полиции, в отношении них были приняты соответствующие меры.
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