Минэкологии приглашает всех на отдых в национальные парки

Министерство экологии Азербайджана подготовило специальные программы для посетителей национальных парков.

Об этом заявила сотрудник Службы охраны биологического разнообразия Арзу Самедова, по словам которой, в парках запланирована организация образовательных мероприятий, передает Day.Az.

Посетители Абшеронского национального парка и других парков смогут участвовать в интересных мероприятиях, наряду с прогулками на природе.

ABAD предоставит посетителям парков разнообразные услуги, в том числе электроскутеры, продажу экологически чистых продуктов. Будут организованы различные викторины и т.д., все желающие смогут насладится красивой природой родной страны.

Напомним, что всего в национальных парках Азербайджана имеется 110 разнообразных туристических маршрутов.

В Азербайджане действуют Зангезурский национальный парк имени академика Гасана Алиева (Ордубадский район Нахчыванской Автономной Республики), Аггельский национальный парк, Ширванский национальный парк, Гирканский национальный парк, Алтыагаджский национальный парк, Абшеронский национальный парк, Шахдагский национальный парк, Гёйгёльский национальный парк, Самур-Яламинский национальный парк, Гызылагаджский национальный парк.