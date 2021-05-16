https://news.day.az/society/1342874.html В Агстафе перевернулся легковой автомобиль
В Агстафе перевернулся легковой автомобиль
В Агстафе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Муганлы Агстафинского района легковой автомобиль марки "ВАЗ" сошел с дороги и перевернулся.
В результате аварии Оруджев Хабулла (1976 г.р.) пострадал и был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре