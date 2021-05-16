В Агстафе перевернулся легковой автомобиль

В Агстафе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Муганлы Агстафинского района легковой автомобиль марки "ВАЗ" сошел с дороги и перевернулся.

В результате аварии Оруджев Хабулла (1976 г.р.) пострадал и был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту проводится расследование.