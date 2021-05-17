В Азербайджане выявлено 426 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 426 новых случаев заражения COVID, выздоровели 515 человек, скончались - 13, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

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