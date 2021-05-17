https://news.day.az/society/1343423.html В Азербайджане выявлено 426 новых случаев заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено 426 новых случаев заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 426 новых случаев заражения COVID, выздоровели 515 человек, скончались - 13, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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