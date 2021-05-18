В Азербайджане председатели 2 апелляционных судов освобождаются от должности

Судья и председатель Ширванского Апелляционного суда Рашадат Агаев будет освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Day.Az, проект об этом поступил в Милли Меджлис.

Согласно проекту, он будет назначен судьей Сумгайытского Апелляционного суда.

Судья и председатель Апелляционного суда Наримановскго района Баку Тофиг Пашаев будет назначен судьей Сумгайытского Апелляционного суда.