https://news.day.az/society/1343652.html В Азербайджане председатели 2 апелляционных судов освобождаются от должности
В Азербайджане председатели 2 апелляционных судов освобождаются от должности
Судья и председатель Ширванского Апелляционного суда Рашадат Агаев будет освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Day.Az, проект об этом поступил в Милли Меджлис.
Согласно проекту, он будет назначен судьей Сумгайытского Апелляционного суда.
Судья и председатель Апелляционного суда Наримановскго района Баку Тофиг Пашаев будет назначен судьей Сумгайытского Апелляционного суда.
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