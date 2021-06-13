https://news.day.az/society/1352115.html Скончался известный азербайджанский ученый - ФОТО
Скончался известный азербайджанский ученый - ФОТО
Вчера после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный азербайджанский ученый Аскер Исаев.
Он родился 20 декабря 1935 года в Западном Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на аzxeber.com.
Вся его научная деятельность была посвящена различным разделам теоретической механики, сопротивления материалов, строительной и прикладной механики.
В апреле 2006 года распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Аскер Исаев получил почетное звание "Заслуженного учителя".
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