В Азербайджане выявлено еще 25 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 119 человек вылечились.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от COVID-19 скончались 2 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено в целом 335 196 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них вылечились 328 699 человек, умерли 4 955 человека, число активных больных составляет 1 542 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 746 тестов, а всего за прошедший период- 3 627 573 теста.