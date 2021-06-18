https://news.day.az/society/1353856.html В Азербайджане выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом, 148 человек вылечились, 2 человека скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 399 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 329339 человек вылечились, 4 961 скончался, число активных больных - 1099.
За прошедшие сутки проведено 7953 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период - 3661027 тестов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре