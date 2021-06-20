https://news.day.az/society/1354348.html В Азербайджане за сутки выявлено 56 случаев заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 56 случаев заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 56 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 88 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Один пациент с коронавирусом скончался.
До сегодняшнего дня в Азербайджане было выявлено 335 493 случая заражения коронавирусной инфекцией, 329 550 человек вылечились, 4 962 - скончались, число активных больных составляет 981 человек.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведен 7 581 тест на COVID-19, всего с начала пандемии - 3 675 862 теста.
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