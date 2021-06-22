В Азербайджане изменились критерии определения инвалидности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно предлагаемым изменениям в закон "О правах лиц с ограниченными возможностями", понятие "лица с инвалидностью I степени" должно включать в себя "лица, у которых инвалидность установлена из-за 81-100-процентной потери функций организма", "лица с инвалидностью II степени", "лица, у которых инвалидность установлена из-за 61-80-процентной потери функций организма", "лица с инвалидностью III степени", "лица, у которых установлена инвалидность из-за 31-60-процентной потери функций организма".

Следует отметить, что инвалидность будет установлена также из-за 10-31-процентной потери функций организма в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.