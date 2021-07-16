Названо число учащихся, окончивших школы в Баку с золотой и серебряной медалью

Из выпускников XI классов общеобразовательных учебных заведений, входящих в подчинение Управления образования города Баку, 21 человек удостоился золотой, 8 - серебряной медали.

Как сообщили Day.Az в управлении, согласно приказу министра образования, золотых медалей удостоились выпускники школ №№ 60 (2 человека), 67, 86, 106, 111, 135, 149, 225, 244 (2 человека), 281 (2 человека), 287, 288, 314, школ-лицеев №№ 83, 220 (4 человека) и Технико-гуманитарного лицея, серебряной медали - выпускники средних школ №№ 60, 115, 215, 269, 326, школы-лицея № 62 и Классической гимназии № 160 (2 человека).

Отметим, кандидатов на золотые и серебряные медали определяют в соответствии с утвержденным соответствующим постановлением Кабинета Министров "Порядком награждения золотой или серебряной медалью выпускников, окончивших с отличием общеобразовательные учебные заведения".