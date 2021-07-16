В Азербайджане созданы альтернативные центры в связи с приемом в магистратуру
В Азербайджане созданы альтернативные центры в связи с приемом в магистратуру.
Как передает Day.Az со ссылкой на министерство образования, центры функционируют с 16 июля для оказания помощи в процессе электронной регистрации по приему в магистратуру. Цель их создания - расширить возможности студентов.
Центры расположены при следующих учебных заведениях:
- средняя школа №39, Наримановский район Баку;
- средняя школа №53, Ясамальский район Баку;
- средняя школа №225, Ясамальский район Баку;
- средняя школа №7, Сабаильский район Баку;
- средняя школа №36, Сумгайыт;
- школа-лицей №3, Абшеронский район, город Хырдалан;
- средняя школа №1, Гянджа.
Центры будут работать и в праздничные дни.
Отметим, что регистрация для приема в магистратуру началась 13 и завершится 22 июля. Регистрацию можно пройти на https://portal.edu.az.
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