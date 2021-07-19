https://news.day.az/society/1363143.html Самолет AZAL доставил в Боснию и Герцеговину вакцины против коронавируса - ФОТО
Самолет AZAL доставил в Боснию и Герцеговину вакцины против коронавируса - ФОТО
Сегодня самолет "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL) доставил 40 тысяч вакцин против коронавируса в столицу Боснии и Герцеговины (Сараево).
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в AZAL.
Напомним, что согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca будут доставлены также в Таджикистан в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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