https://news.day.az/society/1363416.html В мечетях Баку совершен праздничный намаз - ФОТО
В мечетях Баку совершен праздничный намаз - ФОТО
В мечетях Баку совершен праздничный намаз по случаю праздника Гурбан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В намазе принял участие председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.
Решением Кабмина в связи с праздником Гурбан дни 18-21 июля объявлены в Азербайджане нерабочими.
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