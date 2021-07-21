В мечетях Баку совершен праздничный намаз

В мечетях Баку совершен праздничный намаз по случаю праздника Гурбан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В намазе принял участие председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Решением Кабмина в связи с праздником Гурбан дни 18-21 июля объявлены в Азербайджане нерабочими.