В Бильгя один человек утонул в море

В Баку один человек утонул в море.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что в поселке Бильгя Сабунчинского района города Баку в море (на неконтролируемой территории) утонул один человек.

Спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах извлекли тело из воды и передали по назначению.