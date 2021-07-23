https://news.day.az/society/1364255.html В Бильгя один человек утонул в море
В Бильгя один человек утонул в море
В Баку один человек утонул в море.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что в поселке Бильгя Сабунчинского района города Баку в море (на неконтролируемой территории) утонул один человек.
Спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах извлекли тело из воды и передали по назначению.
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