Группа представителей СМИ и НПО Азербайджана предложила передать построенное для журналистов здание семьям шехидов и ветеранов

Группа представителей СМИ и НПО обратилась к Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву с просьбой передать здание, построенное для журналистов, семьям шехидов и ветеранов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Как известно, начался новый этап в истории Азербайджана. Наша страна уже известна во всем мире как страна-победитель. О непобедимой силе нашего государства, солидарности нашего народа, сплотившегося вокруг Вас в железный кулак, говорят все.

Конечно, высота покоренной Азербайджаном вершины, величие Победы со временем станут видны яснее, по мере того, как Отечественная война останется в прошлом.

Эта победа была достигнута нашим обществом благодаря тесному сплочению под Вашим руководством. Вторая Карабахская война осталась уже позади. Как Вы сказали, перед нами стоит более серьезная миссия. Сейчас мы находимся в процессе превращения освобожденного Карабаха в рай, возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в их дома, заботы о семьях наших шехидов и гази, то есть залечиваем наши раны и движемся вперед.

Мы являемся свидетелями большой работы, хотя после войны прошло совсем немного времени. В последнем интервью Вы отметили, что до конца года 3 тысячи семей шехидов и гази будут обеспечены квартирами, и что 1300 квартир им уже передано.

Мы тоже хотим продемонстрировать солидарность в реализации этой большой миссии, внести свой вклад в выполнение этой чрезвычайно большой и почетной работы, еще раз заявить, что находимся рядом с Вами, с нашим государством.

Как известно, в последние годы Азербайджанское государство предприняло целенаправленные шаги для улучшения социального положения журналистов. Одним из них является строительство жилых зданий для представителей медиа, обеспечение их за счет государства квартирами.

За прошедший период порядка 500 журналистов были обеспечены такими квартирами. Предусмотренное для журналистов третье здание тоже уже готово к эксплуатации. Мы предлагаем в знак нашего почтения к гази и шехидам, пожертвовавшим своими жизнями, показавшим истинный пример героизма, подарившим нам целостность Родины, предоставить квартиры в указанном третьем доме семьям шехидов, нашим спецназовцам, продемонстрировавшим особую отвагу в освобождении наших земель, героям Отечественной войны.

Будучи прекрасным образцом солидарности, это также станет нашим вкладом в последующие после победы процессы.

Для осуществления этого почетного дела просим Вас принять во внимание нашу инициативу.

1. Миршахин Агаев - руководитель REAL TV

2. Гулу Магеррамли - профессор БГУ

3. Джахангир Мамедли - профессор БГУ

4. Эмин Мусеви - руководитель "ASAN Radio"

5. Вусаля Абышева - руководитель информационного агентства "Azəri-Press"

6. Ариф Алиев - председатель Объединения журналистов нового поколения

7. Умуд Мирзоев - руководитель Международного евразийского фонда печати

8. Егяна Гаджиева - блогер

9. Адалят Вердиев - блогер

10. Афлатун Амашев - председатель Совета печати

11. Эльбрус Аруд - руководитель сайта Qafqazinfo.az

12. Шакир Эминбейли - представитель телеканала "Россия-24" в Азербайджане

13. Рустам Алиев - руководитель радио ANTENN

14. Гамид Гамидов - медиа-директор "Global Media Group"

15. Вюсал Мамедов - руководитель сайта Azvision.az

16. Хикмет Бабаоглу - главный редактор газеты "Ени Азербайджан"

17. Шакир Агаев - главный редактор газеты "Новое время"

18. Эльчин Мирзабейли - главный редактор газеты "Xalq Cəbhəsi"

19. Эльчин Алыоглу - главный редактор сайта "Milli.az"

20. Аслан Асланов - председатель Правления АЗЕРТАДЖ

21. Азер Халилов - руководитель АТВ

22. Бахтияр Садыгов - главный редактор газеты "Азербайджан"

23. Вугар Халилов - руководитель CBC TV

24. Радик Исмаилов - руководитель ARB24 TV

25. Вугар Рагимзаде - главный редактор газеты "Ики сахиль"

26. Бахруз Гулиев - главный редактор газеты "Сес"

27. Гуммет Мусаев - главный редактор газеты "Республика"

28. Фатма Саттарова - председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил

29. Миргасан Гасанов - председатель Союза инвалидов Чернобыля

30. Мехди Мехдиев - председатель Общественного объединения инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов

31. Физули Рзагулиев - председатель Общественного объединения "Ветераны Отечественной войны Азербайджана"

32. Мухаммед Велиев - председатель Общественного объединения азербайджанских ветеранов Афганистана

33. Мамедгусейн Сарыев - председатель Общественного объединения Конфедерации офицеров запаса

34. Хадиджа Бабаева - председатель Общественного объединения "Работники транспорта, пострадавшие в войне"

35. Марал Заманова - председатель Общественного объединения "Обеспечение прав семей шехидов 20 Января"

36. Мамедгасан Гасанов - председатель Общественного объединения "Помощь решению социально-экономических проблем жертв мин"

37. Алман Аббасов - председатель Общественного объединения социальной поддержки инвалидов и семей шехидов "Məşəl"

38. Сарраф Оруджев - председатель Общественного объединения "Beynəlmiləlçi Əlil Döyuşçülər"