https://news.day.az/society/1365571.html В этом году гражданство Азербайджана получили 257 человек
В этом году гражданство Азербайджана получили 257 человек
В первой половине 2021 года 257 человек получили гражданство Азербайджана, восемь человек были восстановлены в гражданстве.
Об этом в среду сообщили Day.Az в Государственной миграционной службе.
Было отмечено, что число иностранцев со статусом беженца в стране составляет 47, из которых 34 человека из Ирана, 9 - из Афганистана, трое - из Пакистана и один - из Ливии.
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