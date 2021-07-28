В Баку задержан организатор незаконного турнира

Изучены кадры, опубликованные в социальных сетях в связи с проведением спортивного турнира.

Начальник отдела пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев в ответ на запрос АПА сообщил, что соревнования под видом антинаркотической пропаганды были организованы 27 июля в 22:30-23:30 в одном из спортивных залов на улице Ширвани Хатаинского района столицы.

В следственном отделе Хатаинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 139-1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Уголовного кодекса в связи с соревнованием, сопровождающимся с нарушением особого карантина и общественного порядка, а также административное производство по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях началось.

Организатор соревнований, руководитель общественного объединения Эльчин Чобанзаде 1984 года рождения задержан в качестве подозреваемого.

Расследование относительно участников и зрителей турнира продолжается.