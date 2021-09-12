https://news.day.az/society/1379124.html В Сальяне автомобиль сбил насмерть подростка
В Сальяне автомобиль сбил насмерть подростка
В Сальянском районе автомобиль сбил 16-летнего подростка.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Дюзанлик Сальянского района.
Житель села Алиев Мухаммед Ровшан оглу 2005 года рождения сбит автомобилем марки "Форд". Пострадавший скончался на месте.
По факту проводится расследование.
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