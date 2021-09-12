В Сальяне автомобиль сбил насмерть подростка

В Сальянском районе автомобиль сбил 16-летнего подростка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Дюзанлик Сальянского района.

Житель села Алиев Мухаммед Ровшан оглу 2005 года рождения сбит автомобилем марки "Форд". Пострадавший скончался на месте.

По факту проводится расследование.