Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Государственное агентство автомобильных дорог ведет в Карабахе и Восточном Зангезуре широкомасштабные работы по созданию дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на госагентство, передает Day.Az.

Автодорога Барда-Агдам является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на освобожденных территориях.

Ее протяженность составляет 4,5 километра. Она будет иметь четыре полосы движения и строится в соответствии с I технической категорией.

В настоящее время на участке дороги с 14-го по 40-й километр продолжаются земляные работы.

На трассе строятся пять подземных переходов, два моста, один путепровод. Также на ней будут установлены 24 автобусные остановки.

Дорога в целом соединит более 20 населенных пунктов, в том числе города Барда и Агдам.