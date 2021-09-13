В азербайджанских школах организованы мобильные пункты вакцинации

В общеобразовательных школах Азербайджана созданы мобильные пункты для вакцинации работников сферы образования, сообщили в понедельник Trend в Министерстве образования, передает Day.Az.

Согласно информации, Министерство образования и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) обеспечат проведение вакцинации в средних школах №14, 56, 129, 158 и 276.

Отмечается, что мобильные пункты созданы с целью ускорения процесса вакцинации работников сферы образования.