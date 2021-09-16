В Оперштаб направлен запрос об открытии театров и кинотеатров

Министерство культуры Азербайджана обратилось в Оперативный штаб при Кабмине по вопросу возобновления работы театров и кинотеатров, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

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