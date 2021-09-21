https://news.day.az/society/1382363.html В Баку перекроют движение на одной из дорог
В Баку перекроют движение на одной из дорог
С 20:00 21 сентября до 08:00 22 сентября на улице Джейхуна Салимова в Насиминском районе Баку (часть круга в 3 микрорайоне до пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде) в связи с ремонтными работами будет ограничено движение транспортных средств по главной и вспомогательной дороге.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, водителям рекомендуется использовать альтернативные дороги в соответствии с направлением движения.
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