В Баку перекроют движение на одной из дорог

С 20:00 21 сентября до 08:00 22 сентября на улице Джейхуна Салимова в Насиминском районе Баку (часть круга в 3 микрорайоне до пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде) в связи с ремонтными работами будет ограничено движение транспортных средств по главной и вспомогательной дороге.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, водителям рекомендуется использовать альтернативные дороги в соответствии с направлением движения.