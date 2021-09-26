В Азербайджане за сутки выявлено 1 029 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 1 029 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 680 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

24 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 480 843 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 451 727 человек вылечились, 6 457 - скончались, число активных больных составляет 22 659.

За прошедшие сутки в стране проведен 9 151 тест на COVID-19, а за весь период пандемии - 4 823 654.