Поезда Баку-Сумгайыт вновь заработают по выходным

Обнародован график движения электрических поездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии в выходные дни, сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

С первого октября пассажирские поезда, следующие по маршруту Баку - Сумгайыт - Баку, возобновят работу по выходным. По субботам, воскресеньям и в другие нерабочие дни будут курсировать следующие поезда:

1. Баку - Пиршаги - Сумгайыт

- отправляющийся из Баку в 08:35 поезд № 6603

- отправляющийся из Баку в 09:45 поезд № 6607

- отправляющийся из Баку в 15:50 поезд № 6611

- отправляющийся из Баку в 17:50 поезд № 6615

- отправляющийся из Баку в 18:25 поезд № 6617

- отправляющийся из Баку в 19:55 поезд № 6621

- отправляющийся из Баку в 20:30 поезд № 6623

2. Сумгайыт - Пиршаги - Баку

- отправляющийся из Сумгайыта в 07:20 поезд № 6604

- отправляющийся из Сумгайыта в 07:35 поезд № 6606

- отправляющийся из Сумгайыта в 09:00 поезд № 6612

- отправляющийся из Сумгайыта в 10:00 поезд № 6614

- отправляющийся из Сумгайыта в 10:45 поезд № 6616

- отправляющийся из Сумгайыта в 16:50 поезд № 6620

- отправляющийся из Сумгайыта в 18:00 поезд № 6622

- отправляющийся из Сумгайыта в 19:30 поезд № 6626

3. Баку - Хырдалан - Сумгайыт

- отправляющийся из Баку в 08:20 поезд № 6005

- отправляющийся из Баку в 17:20 поезд № 6015

- отправляющийся из Баку в 18:50 поезд № 6021

- отправляющийся из Баку в 19:35 поезд № 6023

4. Сумгайыт - Хырдалан - Баку

- отправляющийся из Сумгайыта в 08:00 поезд № 6008

- отправляющийся из Сумгайыта в 09:30 поезд № 6012

- отправляющийся из Сумгайыта в 18:45 поезд № 6022.

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" добавили, что каких-либо изменений в график движения этих поездов по будням не внесено.