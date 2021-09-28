Поезда Баку-Сумгайыт вновь заработают по выходным - ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Обнародован график движения электрических поездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии в выходные дни, сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
С первого октября пассажирские поезда, следующие по маршруту Баку - Сумгайыт - Баку, возобновят работу по выходным. По субботам, воскресеньям и в другие нерабочие дни будут курсировать следующие поезда:
1. Баку - Пиршаги - Сумгайыт
- отправляющийся из Баку в 08:35 поезд № 6603
- отправляющийся из Баку в 09:45 поезд № 6607
- отправляющийся из Баку в 15:50 поезд № 6611
- отправляющийся из Баку в 17:50 поезд № 6615
- отправляющийся из Баку в 18:25 поезд № 6617
- отправляющийся из Баку в 19:55 поезд № 6621
- отправляющийся из Баку в 20:30 поезд № 6623
2. Сумгайыт - Пиршаги - Баку
- отправляющийся из Сумгайыта в 07:20 поезд № 6604
- отправляющийся из Сумгайыта в 07:35 поезд № 6606
- отправляющийся из Сумгайыта в 09:00 поезд № 6612
- отправляющийся из Сумгайыта в 10:00 поезд № 6614
- отправляющийся из Сумгайыта в 10:45 поезд № 6616
- отправляющийся из Сумгайыта в 16:50 поезд № 6620
- отправляющийся из Сумгайыта в 18:00 поезд № 6622
- отправляющийся из Сумгайыта в 19:30 поезд № 6626
3. Баку - Хырдалан - Сумгайыт
- отправляющийся из Баку в 08:20 поезд № 6005
- отправляющийся из Баку в 17:20 поезд № 6015
- отправляющийся из Баку в 18:50 поезд № 6021
- отправляющийся из Баку в 19:35 поезд № 6023
4. Сумгайыт - Хырдалан - Баку
- отправляющийся из Сумгайыта в 08:00 поезд № 6008
- отправляющийся из Сумгайыта в 09:30 поезд № 6012
- отправляющийся из Сумгайыта в 18:45 поезд № 6022.
В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" добавили, что каких-либо изменений в график движения этих поездов по будням не внесено.
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