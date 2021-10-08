https://news.day.az/society/1389176.html В Азербайджане продолжат платить надбавку медработникам, борющимся с коронавирусом
В Азербайджане продолжат платить надбавку медработникам, борющимся с коронавирусом
Продлен срок выплаты срочных надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, срок выплаты надбавок продлен до 1 ноября. Раньше этот срок был установлен до 1 сентября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре