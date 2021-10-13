https://news.day.az/society/1391313.html Азербайджан еще закупит вакцины "CoronaVac"
Азербайджан еще закупит вакцины "CoronaVac"
Всего в Азербайджан планируется импортировать 13 млн. доз вакцины "CoronaVac".
Как передает Day.Az , об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.
Было отмечено, что до сегодняшнего дня в страну завезено 12 169 030 доз препарата "CoronaVac".
Также было отмечено, что согласно распоряжению Кабинета министров "Об импорте лекарственных средств" от 11 марта 2021 года, в соответствии с соглашением о поставках между агентством и компанией ООО "HUMAN VACCINE" РФ предусмотрен импорт в Азербайджан 300 000 доз препарата "Спутник V".
До сегодняшнего дня в страну завезено 200 000 доз препарата "Спутник V".
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