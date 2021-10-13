Азербайджан еще закупит вакцины "CoronaVac"

Всего в Азербайджан планируется импортировать 13 млн. доз вакцины "CoronaVac".

Как передает Day.Az , об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Было отмечено, что до сегодняшнего дня в страну завезено 12 169 030 доз препарата "CoronaVac".

Также было отмечено, что согласно распоряжению Кабинета министров "Об импорте лекарственных средств" от 11 марта 2021 года, в соответствии с соглашением о поставках между агентством и компанией ООО "HUMAN VACCINE" РФ предусмотрен импорт в Азербайджан 300 000 доз препарата "Спутник V".

До сегодняшнего дня в страну завезено 200 000 доз препарата "Спутник V".