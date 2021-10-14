В Ходжавенде найдены танковые снаряды

Сотрудники Ходжавендского РОП проводят регулярные профилактические мероприятия по обнаружению боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях АР.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в селе Мамеддере полицейские обнаружили 71 осколочно-фугасный танковый снаряд и 64 головных взрывателя, принадлежавшие армянским ВС.

Найденные боеприпасы были переданы по назначению.