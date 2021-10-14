https://news.day.az/society/1391639.html В Ходжавенде найдены танковые снаряды - ФОТО
В Ходжавенде найдены танковые снаряды - ФОТО
Сотрудники Ходжавендского РОП проводят регулярные профилактические мероприятия по обнаружению боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях АР.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в селе Мамеддере полицейские обнаружили 71 осколочно-фугасный танковый снаряд и 64 головных взрывателя, принадлежавшие армянским ВС.
Найденные боеприпасы были переданы по назначению.
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