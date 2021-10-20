В Зангилане налажено вещание 8 теле- и 2 радиоканалов

На освобожденных территориях Азербайджана продолжается восстановление инфраструктуры, в том числе радио- и телестанций, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта.

Так, в городе Зангилан и более 10 селах Зангиланского района налажено вещание восьми телевизионных и двух радиоканалов посредством 30-метровой вышки, установленной в поселке Миндживан.

Напомним, что с 31 декабря 2020 года было восстановлено радио- и телевещание в городах Шуша, Ханкенди и Ходжалы, Агдамском и Бардинском районах, а также в прилегающих населенных пунктах.

Кроме того, четвертого октября 2021 года в городе Кяльбаджар в эксплуатацию была введена телевышка. Тем самым было обеспечено вещание восьми теле- и одного радиоканала в Кяльбаджаре и 15 прилегающих к нему селах.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению радио- и телевещания на других освобожденных территориях. До конца года запланировано восстановление станции Шахъери в одноименном селе в Ходжавендском районе.