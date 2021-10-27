В Азербайджане введены новшества в III группу специальностей

Cпециальности "Международные отношения" и "Регионоведение" переведены, как сообщалось ранее, из II группы специальностей в III группу, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана.

Исходя из этого, согласно проекту решения Кабмина, подготовленного министерством образования и ГЭЦ, с 2022-2023 учебного года специальности, входящие в III группу специальностей, планируется разделить на две подгруппы - язык-история (ЯИ) и история-география (ИГ). Абитуриенты, желающие участвовать в конкурсе по специальностям "Международные отношения" и "Регионоведение", включенным в подгруппу ИГ, во втором туре экзамена, наряду с азербайджанским (русским) языком и историей, должны будут сдать экзамен по географии. Те абитуриенты, которые хотят участвовать в конкурсе по специальностям, входящим в подгруппу ИЯ, должны будут сдать экзамен по литературе. Абитуриенты, желающие участвовать в конкурсе по специальностям, входящим в обе подгруппы, во втором туре после экзамена по азербайджанскому (русскому) языку, истории и литературе должны будут дополнительно сдать экзамен по географии.

Таким образом, при заполнении электронного заявления по III группе специальностей во время приема документов в вузы абитуриенты смогут выбрать одну из двух подгрупп или обе подгруппы.