В рамках ЧМ по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку прошла акция по посадке деревьев

Федерация гимнастики Азербайджана в рамках 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) провела акцию по посадке деревьев, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Акция прошла в парке Национальной арены гимнастики.

В мероприятии приняли участие звездные послы 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте - трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира по прыжкам на батуте Карен Кокберн (Канада) и победитель чемпионатов мира и Европы по прыжкам на батуте Дэвид Мартин (Франция), представители Международной федерации гимнастики (FIG), местного организационного комитета, известные гимнасты.

Основная цель акции - восстановление экологического равновесия путем посадки деревьев, защита окружающей среды, обогащение атмосферы кислородом, привлечение внимания общественности к охране зеленых насаждений, а также более внимательное отношение людей, особенно представителей молодежи, к проблемам экологии.

Традиция проведения акции по посадке деревьев была основана в 2019 году во время 37-го чемпионата мира по художественной гимнастике. Также акция по посадке деревьев была проведена в рамках 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в 2021 году.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.