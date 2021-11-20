https://news.day.az/society/1406063.html ANAMA о подорвавшемся на мине в Зангилане сотруднике
ANAMA о подорвавшемся на мине в Зангилане сотруднике
Оператор - аналитик из группы по неразорвавшимся боеприпасам Агентства Азербайджана по разминированию Вагиф Ализааб оглу Бабаев доставлен в госпиталь Службы государственной безопасности, его состояние оценивается как стабильное.
Об этом говорится в сообщении агентства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что 19 ноября Вагиф Бабаев, выполняя служебные обязанности в Зангиланском районе, получил легкие осколочные ранения в результате дистанционного взрыва противотанковой мины.
Как сообщили в отделе агентства по связям с общественностью и работе с прессой, Бабаев был доставлен в Баку на вертолете и помещен в госпиталь.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре