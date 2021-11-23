Генпрокуратура расследует факт падения дерева на мать известного азербайджанского рэпера

Расследуется факт падения дерева под воздействием ветра на мать известного рэпера Парвиза Исагова (Промете), в результате чего ей ампутировали ногу.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечено, что на основании обращения в связи с тем, что 10 ноября 2021 года в Ясамальском районе столицы на мать гражданина Парвиза Исагова Парвану Исагову под воздействием ветра упало дерево, и в результате полученных травм была ампутирована ее левая нога, в прокуратуре Ясамальского района проводится расследование.