https://news.day.az/society/1407041.html Генпрокуратура расследует факт падения дерева на мать известного азербайджанского рэпера
Генпрокуратура расследует факт падения дерева на мать известного азербайджанского рэпера
Расследуется факт падения дерева под воздействием ветра на мать известного рэпера Парвиза Исагова (Промете), в результате чего ей ампутировали ногу.
Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Отмечено, что на основании обращения в связи с тем, что 10 ноября 2021 года в Ясамальском районе столицы на мать гражданина Парвиза Исагова Парвану Исагову под воздействием ветра упало дерево, и в результате полученных травм была ампутирована ее левая нога, в прокуратуре Ясамальского района проводится расследование.
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