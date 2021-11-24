Заявление генпрокуратуры в связи с распространителями информации о провокациях Армении

В Генеральной прокуратуре начато расследование в связи с распространением в некоторых СМИ и пользователями соцсетей недостоверной информации о вооруженной провокации, совершенной Арменией 15 и 16 ноября 2021 года на приграничных с Кяльбаджарским и Лачинским районами территориях.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, установлено, что 4 человека - Зиятай Мурадов, Агиль Алекберов, Мехман Сулейманов и Надир Велиев распространили для создания искусственного ажиотажа в связи с указанными событиями в соцсетях недостоверную, неуточненную, не содержащую ссылки на официальные источники информацию, которая может вызвать панику среди общественности.

На основании собранных материалов в Управлении неуголовного исполнения Генеральной прокуратуры в отношении Зиятая Мурадова начато исполнение по делу об административном проступке по статье Кодекса об административных проступках 388-1.1.1, дело направлено на рассмотрение в соответствующий суд, а Агилю Алекберову, Мехману Сулейманову и Надиру Набиеву сделано предупреждение.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что в отношении СМИ и пользователей соцсетей, распространяющих для создания искусственного ажиотажа недостоверную, неуточненную, не содержащую ссылки на официальные источники информацию, будут приниматься более строгие меры, предусмотренные законодательством, включая и уголовную ответственность.