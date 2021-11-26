https://news.day.az/society/1408565.html В Азербайджане завершены все соцвыплаты за ноябрь
В Азербайджане завершены все соцвыплаты за ноябрь
26 ноября Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечил выплату всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи за ноябрь, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.
Отметим, что 5 ноября была осуществлена выплата пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а 15 ноября - выплачены пенсии в Республике, включая граждан, получающих пенсию на льготных условиях.
Осуществление социальных выплат за ноябрь завершено.
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