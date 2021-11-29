В Азербайджана началась регистрация на пробный экзамен
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 19 декабря проведет пробный экзамен по модели приемного экзамена, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центр.
В пробном экзамене тестовые задания будут представлены в каждой группе по трем экзаменационным предметам по модели второго тура приемных экзаменов в вузы:
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I группа
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II группа
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III группа
подгруппа
ЯИ
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III группа
подгруппа
ИГ
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IV группа
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Математика
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Математика
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Азербайджанский (русский) язык
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Азербайджанский (русский язык)
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Биология
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Физика
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География
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История
|
История
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Химия
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Химия
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История
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Литература
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География
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Физика
Сдающие экзамен в III группу должны отметить, что хотят сдать экзамен по подгруппе ЯИ (язык/история) и ИГ (история/география).
Желающие участвовать в пробном экзамене по обеим подгруппам после сдачи экзамена по азербайджанскому (русскому) языку, истории и литературе 26 декабря будут сдавать дополнительной экзамен по географии.
По каждому предмету задается 30 заданий - 22 закрытых и 8 открытых.
Экзамен длится 3 часа (дополнительный экзамен по географии 1 час).
Регистрация завершится 9 декабря в 23:59.
Экзамены 19 декабря будут проведены в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Шеки, Мингячевире, Барде, Гейчае, Физули, Ширване, Хачмазе, Лянкяране.
Дополнительный экзамен по географии 26 декабря будет проведен в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.
Результаты экзамена будут объявлены самое раннее через 2 недели.
Допуск осуществляется при наличии оригинала удостоверения личности, пропускного экзаменационного листа и декларации о здоровье участника экзамена. Пришедшие на экзамен без одного из перечисленных документов или с копией удостоверения личности, прошедшие регистрацию под чужим удостоверением личности на экзамен допускаться не будут.
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