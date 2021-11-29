В Азербайджана началась регистрация на пробный экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 19 декабря проведет пробный экзамен по модели приемного экзамена, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центр.

В пробном экзамене тестовые задания будут представлены в каждой группе по трем экзаменационным предметам по модели второго тура приемных экзаменов в вузы:

I группа II группа III группа подгруппа ЯИ III группа подгруппа ИГ IV группа Математика Математика Азербайджанский (русский) язык Азербайджанский (русский язык) Биология Физика География История История Химия Химия История Литература География Физика

Сдающие экзамен в III группу должны отметить, что хотят сдать экзамен по подгруппе ЯИ (язык/история) и ИГ (история/география).

Желающие участвовать в пробном экзамене по обеим подгруппам после сдачи экзамена по азербайджанскому (русскому) языку, истории и литературе 26 декабря будут сдавать дополнительной экзамен по географии.

По каждому предмету задается 30 заданий - 22 закрытых и 8 открытых.

Экзамен длится 3 часа (дополнительный экзамен по географии 1 час).

Регистрация завершится 9 декабря в 23:59.

Экзамены 19 декабря будут проведены в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Шеки, Мингячевире, Барде, Гейчае, Физули, Ширване, Хачмазе, Лянкяране.

Дополнительный экзамен по географии 26 декабря будет проведен в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

Результаты экзамена будут объявлены самое раннее через 2 недели.

Допуск осуществляется при наличии оригинала удостоверения личности, пропускного экзаменационного листа и декларации о здоровье участника экзамена. Пришедшие на экзамен без одного из перечисленных документов или с копией удостоверения личности, прошедшие регистрацию под чужим удостоверением личности на экзамен допускаться не будут.