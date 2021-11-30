https://news.day.az/society/1410076.html Допрошены свидетели в связи с крушением вертолета в Хызы
Допрошены свидетели в связи с крушением вертолета в Хызы
В связи с крушением вертолета Государственной пограничной службы проводятся интенсивные следственные мероприятия.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов.
Он отметил, что проведены допрос свидетелей, внешнее и внутреннее обследование трупов: "Необходимые следственные мероприятия будут продолжены".
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