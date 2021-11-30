Допрошены свидетели в связи с крушением вертолета в Хызы

В связи с крушением вертолета Государственной пограничной службы проводятся интенсивные следственные мероприятия.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов.

Он отметил, что проведены допрос свидетелей, внешнее и внутреннее обследование трупов: "Необходимые следственные мероприятия будут продолжены".