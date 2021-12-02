Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 3 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха составит ночью 4-7° тепла, днем 9-13° тепла, в Баку ночью 5-7° тепла, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.