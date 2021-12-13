Иллюстрации из путеводителей по Баку археолога В.Сысоева - АРХИВНЫЕ ФОТО
Василий Сысоев, один из основателей азербайджанской советской археологии, выпустил несколько путеводителей, самыми известными из которых являются "Краткий путеводитель по древностям гор. Баку и его районов" (1925), "Начальный очерк истории Азербайджана (Северного)" (1925) и "Баку прежде и теперь. Краткий исторический очерк с 18-ю рисунками" (1928).
Day.Az со ссылкой на azerhistory.com представляет читателям подборку, в которой собраны некоторые иллюстрации из этих путеводителей - фотографии и репродукции.
Фотографии сделаны не В.Сысоевым, более того, они сделаны за несколько лет до выхода сборников - еще в досоветскую эпоху. Подписи под иллюстрациями даны как в оригинале.
Мечеть Ханского дворца (ширваншахов) и усыпальницы
Девичья башня
Ханский дворец (ширваншахов)
Общий вид города и рейда с запада
Парапет в конце XIX века
Общий вид города с моря. Городские купальни
Надписи у Джума-мечети
Надписи у Джума-мечети
Храм огнепоклонников в Сураханах и нефтяные вышки
Ханский дворец. Усыпальница, построенная ширваншахом Халил-Уллой I в 1435-1436 гг.
Храм огнепоклонников в Сураханах
Баку в 1796 году, по Артемию Араратскому
Баку в 1863 году, по Э.Кемпферу
Баку в середине XIX века с юга
Баку в 70-х годах XIX века, Набережная
Место сада Революции (б. Михайловского) в конце XIX века
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