Иллюстрации из путеводителей по Баку археолога В.Сысоева

Василий Сысоев, один из основателей азербайджанской советской археологии, выпустил несколько путеводителей, самыми известными из которых являются "Краткий путеводитель по древностям гор. Баку и его районов" (1925), "Начальный очерк истории Азербайджана (Северного)" (1925) и "Баку прежде и теперь. Краткий исторический очерк с 18-ю рисунками" (1928).

Day.Az со ссылкой на azerhistory.com представляет читателям подборку, в которой собраны некоторые иллюстрации из этих путеводителей - фотографии и репродукции.

Фотографии сделаны не В.Сысоевым, более того, они сделаны за несколько лет до выхода сборников - еще в досоветскую эпоху. Подписи под иллюстрациями даны как в оригинале.