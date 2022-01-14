https://news.day.az/society/1426645.html Сколько зданий в Баку непригодны к эксплуатации? - отвечает ИВ
Сколько зданий в Баку непригодны к эксплуатации? - отвечает ИВ
Обнародовано число непригодных к эксплуатации зданий в Баку.
Как сообщили в Исполнительной власти (ИВ) столицы в ответ на запрос Trend, в настоящее время на балансе Жилищно-коммунального хозяйства Баку находится 11 тысяч многоквартирных зданий, передает Day.Az.
"98 из них непригодны к эксплуатации. Это подтверждено заключением МЧС. В связи с этим уже направлено обращение в Кабинет министров", - отметили в ИВ.
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