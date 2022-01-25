Республиканский реабилитационный центр в Баку закрыт из-за коронавируса

В Баку из-за коронавируса закрыт Республиканский реабилитационный центр Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, где проходят лечение инвалиды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заведующий отделом по связям с общественностью агентства Турал Гурбанов сказал журналистам, что в Республиканском реабилитационном центре лицам с инвалидностью предоставляются медико-социальные реабилитационные услуги как в стационарном, так и амбулаторном порядке.

В настоящее время в центре проводятся профилактические и дезинфекционные работы. После 31 января прием возобновится.