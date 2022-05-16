Пожар в доме в Шамкире

Сегодня в полдень на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании в двухэтажном жилом доме, по улице Э.Гусейнова, г. Шамкир.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службe МЧС, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Шамкирского пожарного управления Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что возгорание произошло в гараже на первом этаже двухэтажного пятикомнатного частного дома общей площадью 280 кв. м, принадлежащего Сулейманову Фуаду Таптыг оглы, и риск распространения огня на другие части дома был очень высок.

Несмотря на ветреную погоду, благодаря оперативной и профессиональной деятельности пожарных, пожар в гараже был потушен в короткие сроки и не дал распространиться на дом.

В результате пожара, на площади 20 кв. м сгорели оборудование и легковоспламеняющиеся конструкции гаража, а дом был защищен от огня.