Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 3 808 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 350, вторую дозу получили 800, бустерную дозу - 2 377 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 281 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 694 986, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 344 556, вторую дозу получили 4 845 334, бустерную дозу - 3 261 409 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 243 687 человек.