В Баку врачи вернули из комы трехмесячного малыша
Спасена жизнь трехмесячного малыша, который около недели находился в коме.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Клинического медицинского центра, врачи Детской клинической больницы №2 поставили трехмесячному ребенку диагноз: двусторонняя бронхопневмония, двусторонний ателектаз и смещение легкого в правую сторону.
Малыш с судорожным синдромом был помещен в отделение интенсивной терапии медучреждения и взят под особое наблюдение.
9 мая ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, в течение 6-7 дней он получал питание через зонд.
Усилиями врачей малыша удалось вернуть к жизни. В настоящее время его состояние полностью стабилизировалось. Ребенка выписали из реанимации и перевели в отделение патологии.
Отметим, что все расходы на обследование и лечение были покрыты в рамках обязательного медицинского страхования.
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