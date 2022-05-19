В Баку врачи вернули из комы трехмесячного малыша

Спасена жизнь трехмесячного малыша, который около недели находился в коме.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Клинического медицинского центра, врачи Детской клинической больницы №2 поставили трехмесячному ребенку диагноз: двусторонняя бронхопневмония, двусторонний ателектаз и смещение легкого в правую сторону.

Малыш с судорожным синдромом был помещен в отделение интенсивной терапии медучреждения и взят под особое наблюдение.

9 мая ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, в течение 6-7 дней он получал питание через зонд.

Усилиями врачей малыша удалось вернуть к жизни. В настоящее время его состояние полностью стабилизировалось. Ребенка выписали из реанимации и перевели в отделение патологии.

Отметим, что все расходы на обследование и лечение были покрыты в рамках обязательного медицинского страхования.