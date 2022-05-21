Пожар в жилом доме в Баку

В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в многоквартирнои жилом доме по ул. Бахруза Нуриева в Низаминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место были привлечены силы соответствующих Служб МЧС.

Пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в двухкомнатной квартире общей площадью 60 кв. м. Было установлено, что в квартире остается один человек, жизнь которого находится в опасности. Пожарные и спасатели спасли Назарова Джамиля Алиш оглу, 1958 г.р. и передали его бригадам скорой помощи.

Пожар был быстро локализован и потушен. В пожаре сгорели домашние предметы на площади в 0,5 кв.м., от высокой температуры расплавился кондиционер. Квартира и здание были защищены от огня.