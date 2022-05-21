Сколько инвалидов войны привлечены к профессиональной реабилитации?

Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана привлекло к профессиональной реабилитации еще 40 инвалидов войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, для них в Центре профессионально-трудовой реабилитации инвалидов организованы курсы по различным профессиям.

Группа участников войны прошла курсы и получила соответствующие сертификаты по различным профессиям. Остальные продолжают проходить курсы профессиональной реабилитации.

Трое ветеранов также приняли участие в мероприятии для людей с инвалидностью в турецкой Анталье.

На время профессионального обучения в центре они обеспечиваются проживанием, питанием, медицинскими, физиотерапевтическими и другими услугами за счет государства, говорится в сообщении.