В Баку задержали подозреваемого в карманных кражах

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУП города Баку задержали ранее судимого Гурбана Мехтиева, подозреваемого в совершении карманных краж на территории столицы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Следствием установлено, что он похитил у четверых человек в различных автобусах кошельки, мобильные телефоны и другие ценные вещи. В своих показаниях задержанный признался в содеянном.

По всем фактам продолжается расследование.

Граждане, пострадавшие от противоправных действий Г.Мехтиева, могут сообщить об этом в местные правоохранительные органы, службу 102 МВД, а также на официальные страницы ведомства в социальных сетях.