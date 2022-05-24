https://news.day.az/society/1464622.html В Баку задержали подозреваемого в карманных кражах - ФОТО - ВИДЕО
В Баку задержали подозреваемого в карманных кражах - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУП города Баку задержали ранее судимого Гурбана Мехтиева, подозреваемого в совершении карманных краж на территории столицы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Следствием установлено, что он похитил у четверых человек в различных автобусах кошельки, мобильные телефоны и другие ценные вещи. В своих показаниях задержанный признался в содеянном.
По всем фактам продолжается расследование.
Граждане, пострадавшие от противоправных действий Г.Мехтиева, могут сообщить об этом в местные правоохранительные органы, службу 102 МВД, а также на официальные страницы ведомства в социальных сетях.
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