Вниманию желающих работать учителем музыки

Министерство культуры совместно с Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен по приему на работу учителей в детские школы и центры музыки, искусства, рисования, мугама, ашугов.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен состоится 7 августа 2022 года.

Регистрация кандидатов, желающих принять участие в экзамене, будет проводиться на сайте Государственного экзаменационного центра с 09:00 18 июля до 17:00 28 июля.

"Отметим, 17 июля для кандидатов, желающих поступить на работу, также будет проведен пробный экзамен. Регистрация кандидатов на экзамен будет проводиться на сайте Государственного экзаменационного центра с 09:00 20 июня до 17:00 7 июля. Регистрация на сайте для участия в экзаменах будет активна в указанные даты", - отмечается в сообщении.